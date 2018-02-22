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الخميس، 22 فبراير 2018 10:33 م
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بالصور مدرسة أبو زنيمة الثانوية تحصل على المركز الأول فى مسابقة أوائل الطلبة

الخميس، 22 فبراير 2018 09:37 م
بالصور مدرسة أبو زنيمة الثانوية تحصل على المركز الأول فى مسابقة أوائل الطلبة محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء واللجنة التحكيم




جنوب سيناء – فايزة مرسال
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فازت مدرسة أبوزنيمة الثانوية المشتركة بإدارة ابوزنيمة التعليمية، بالمركز الأول في مسابقة أوائل طلاب المرحلة الثانوية، على مستوى محافظة جنوب سيناء، وتم تصعيدها للتصفية على مستوى الجمهورية، بعد تفوقها على مدارس الزهور الثانوية بنات بإدارة طور سيناء بفارق درجة وربع والتي جاءت في المركز الثاني بينما جاءت مدرسة السادات الثانوية بإدارة رأس سدر في المركز الثالث، ومدرسة علي بن ابي طالب بإدارة دهب في المركز الرابع 

نظم المسابقة اليوم الخميس إدارة التعليم الثانوي، وتوجيه التربية الاجتماعية، تحت إشراف ورعاية محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومصطفى الزغبي وكيل المديرية. واستضافها المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة طور سيناء
شهد فعاليات المسابقة محمد عقل وكيل الوزارة رافقه مصطفى الزغبي، وكيل المديرية، وعلى حسن مدير إدارة طور سيناء التعليمية ومحمود السعيد مدير التعليم الثانوي بالمديرية وفريق العمل بالتعليم الثانوي ومحمد ثابت موجه عام التربية الاجتماعية وموجهى عموم مواد التحكيم وعدد من قيادات التعليم

من جانبه هنأ وكيل الوزارة المدارس التي صعدت للتصفية، موضحًا أن الهدف تنمية روح التنافسية وتنشيط المواد العلمية وتمنى لهم المزيد من النجاحات وإعلان أسمائهم فى قائمة أوائل المحافظة نهاية العام وقدم شهادات التقدير لجميع الفرق المشاركة في التصفية

ولفتت الطالبة دعاء أحمد خليفة ( علمي علوم ) من مدرسة ابوزنيمة الثانوية الأنظار واستحوذت على اعجاب الحضور ولجنة التحكيم لتفوقها العلمي وتميزها في الإجابات النموذجية للاسئلة وبالمثل الطالبة رحمة حسن سالم عبد الله ( القسم الأدبي ) من مدرسة علي بن ابي طالب بدهب وتميزت في إجابة الأسئلة إجابة صحيحة

 

محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء واللجنة التحكيم

محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء واللجنة التحكيم

 

 

2 (1)

طلاب مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء

3 (2)

طلاب مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء

 

4 (1)
الجنة التحكيم وعدد من قيادات التعليم
 

 

 

 

 

 


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