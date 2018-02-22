"المرور" تواجه إرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1742 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تواجه إرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1742 مركبة مخالفة بالمحافظاتالخميس، 22 فبراير 2018 01:00 ص
ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 1202 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 540 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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