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الخميس، 22 فبراير 2018 05:43 م
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"المحامين العرب" يحتفل بالعيد 60 لقيام الجمهورية العربية المتحدة الاثنين

الخميس، 22 فبراير 2018 05:01 م
"المحامين العرب" يحتفل بالعيد 60 لقيام الجمهورية العربية المتحدة الاثنين ارشيفية




كتب محمد السيد
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يحتفل إتحاد المحامين العرب بالعيد 60 لقيام الجمهورية العربية المتحدة رمزاً لحتمية الوحدة العربية فى مواجهة مشروع التقسيم الأمريكى الصهيونى ورمزاً لاستنهاض الأمة ضد ما يحيط بها من مخاطر العدوان، وذلك ظهر الاثنين، بمقر الاتحاد.

وقال الاتحاد فى بيان له، إنه من المقرر أن يحضر الاحتفالية سفراء سوريا وفلسطين والخارجية المصرية والجامعة العربية ولفيف من المفكرين والسياسيين العرب، مشيرا إلى أن الإحتفالية تحت شعار: "قوتنا فى وحدتنا لمواجهة مشروع التقسيم الأمريكى الصهيونى".


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