الحبس سنة لقاتل شاب كافيه مصر الجديدة بتهمة تعاطي المخدرات





كتبت أمنية الموجى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، منذ قليل عمرو مصطفى حسين، الشهير بـ "فزاع"، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنية ومصادرة المخدرلاتهامه بتعاطي المخدرات

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي وأيمن عبد اللطيف وسامح حسين أبو كنة ، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

يشار الي أن "فزاع"، كان قد حُكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة قتل محمود بيومي، عمدًا بالتعدي عليه بآله حادة كافية "كييف"، لخلاف على ثمن المشروبات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، عاقبت فزاع بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بقتل محمود بيومى، المعروف إعلاميًا بضحية كافيه كييف بمصر الجديدة مع مصادرة السلاح وألزمته بالمصاريف، مع إلزام المحكوم عليه وكل من أسامة النجار وعبدالرؤوف محمد، صاحب الكافيه ومديره، بأداء مبلغ 10آلاف جنيه وواحد، تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، لوالد المجنى عليه.