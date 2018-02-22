"الجنايات" تقرر اليوم مصير 21 محالا للمفتى بـ"خلية دمياط"





كتب إيهاب المهندس

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حكمها على 21 متهما محالين للمفتى من أصل 28 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

وأحالت المحكمة فى الجلسة الماضية أوراق 21 متهما لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.