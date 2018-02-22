"التعليم" تختتم اليوم فاعليات مؤتمر المركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان

كتب محمود طه حسين

تختتم اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الخامس لمراكز الفئة الثانية التابعة لليونسكو فاعلياته بالمركز الإقليمى لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان بمحافظة المنوفية فى مجال التدريب والبحث والتى استمرت على مدار 3 أيام.

وشهد المؤتمر عرض خطوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أجل إعادة الدور الرائد دوليًا، وعربيًا، وإقليميًا للمركز الإقليمى لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان فى مجال التدريب والبحث، وإنتاج المواد والوسائل التعليمية وتقديم المشورة الفنية لكافة الدول العربية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، أنه سوف يتم الإعلان عن توصيات المؤتمر. وكان الدكتور رضا حجازى أكد فى كلمته أن التعلم المستمر مدى الحياة يُعد الآن خيارًا استراتيجيًا لكافة المجتمعات التى تريد أن تنهض صوب التقدم وتسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة كما يعد طوق النجاة الذى يخرج الأفراد من محيط التخلف والجهل إلى محيط التقدم والرقى.