video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 06:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحرى عن بواب مصر الجديدة المتهم بحرق شقة دبلوماسى سابق

الخميس، 22 فبراير 2018 12:00 ص
التحرى عن بواب مصر الجديدة المتهم بحرق شقة دبلوماسى سابق ارشيفية




كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

تواصل الأجهزة المنية التحرى عن بواب مصر الجديدة المتهم بحرق شقة فى العقار حراسته، وذلك للوقوف على نشاطه وسجله الإجرامى ودوافعه الحقيقية لارتكاب الحادث.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف والذى تضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بإشعار النار فى شقة دبلوماسى سابق.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق فى شقة بالعقار رقم 5 شارع الهالة من شارع القبة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بعدد 2 سرير فى غرفتين متجاورتين، وجهاز تكييف.

وبسؤال مالك الشقة طارق مكرم شاكر 50 سنة مستشار سابق لشئون المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية أفاد بأنه عقب عودته تبين وجود قطعة من الخشب داخل كالون الباب، ولم يتمكن من دخول الشقة، وبات فى فندق، وفى وقت لاحق تلقى اتصالاً هاتفياً من الجيران أخبروه فيه بنشوب حريق داخل شقته وتم السيطرة عليه بمعرفة إدارة الحماية المدنية.

وبالتحرى وجمع المعلومات تبين أن الحريق عمدى، وأن وراء الواقعة المتهم سالف الذكر، وبضبطه ومواجهته أقر بوضع قطعة خشبية داخل كالون الباب لمنع مالكها من الدخول، ودخل الشقة عن طريق شباك المنور وأشعل النيران فيها باستخدام زجاجة بها كمية من البنزين، نتج عنها حدوث التلفيات المشار إليها، انتقاما من المجنى عليه لسوء معاملته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق شقة سكنية فى مصر القديمة دون إصابات

انتداب المعمل الجنائى لكشف سبب حريق شقة فى المقطم

اخبار الحوادث

مصر الجديدة

حريق فى شقة بمصر الجديدة

حرق شقة دبلوماسى سابق

جرائم البوابين

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة