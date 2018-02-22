التحرى عن بواب مصر الجديدة المتهم بحرق شقة دبلوماسى سابق





كتب كريم صبحى

تواصل الأجهزة المنية التحرى عن بواب مصر الجديدة المتهم بحرق شقة فى العقار حراسته، وذلك للوقوف على نشاطه وسجله الإجرامى ودوافعه الحقيقية لارتكاب الحادث.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف والذى تضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بإشعار النار فى شقة دبلوماسى سابق.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق فى شقة بالعقار رقم 5 شارع الهالة من شارع القبة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بعدد 2 سرير فى غرفتين متجاورتين، وجهاز تكييف.

وبسؤال مالك الشقة طارق مكرم شاكر 50 سنة مستشار سابق لشئون المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية أفاد بأنه عقب عودته تبين وجود قطعة من الخشب داخل كالون الباب، ولم يتمكن من دخول الشقة، وبات فى فندق، وفى وقت لاحق تلقى اتصالاً هاتفياً من الجيران أخبروه فيه بنشوب حريق داخل شقته وتم السيطرة عليه بمعرفة إدارة الحماية المدنية.

وبالتحرى وجمع المعلومات تبين أن الحريق عمدى، وأن وراء الواقعة المتهم سالف الذكر، وبضبطه ومواجهته أقر بوضع قطعة خشبية داخل كالون الباب لمنع مالكها من الدخول، ودخل الشقة عن طريق شباك المنور وأشعل النيران فيها باستخدام زجاجة بها كمية من البنزين، نتج عنها حدوث التلفيات المشار إليها، انتقاما من المجنى عليه لسوء معاملته.