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الاثنين.. الصحفيين تنظم حفلا لتوزيع جوائز مسابقة "فنون التغطية الصحفية"

الخميس، 22 فبراير 2018 04:58 م
الاثنين.. الصحفيين تنظم حفلا لتوزيع جوائز مسابقة "فنون التغطية الصحفية" نقابة الصحفيين




كتب محمد السيد
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تنظم نقابة الصحفيين وبرنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب المهنى المرحلة الثانية التابع لوزارة التجارة والصناعة، حفل توزيع جوائز مسابقة "فنون التغطية الصحفية لقضايا التعليم الفنى والتدريب الفنى".

وتعقد الاحتفالية يوم الاثنين الموافق 26 فبراير فى الساعة السادسة بمسرح نقابة الصحفيين.

 


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