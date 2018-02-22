"الاتصالات" توقع بروتوكولا لتطوير تكنولوجيا هيئة الاستعلامات وبوابة معلومات مصرية





كتبت: هبة السيد

وقع اليوم المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستعلامات يهدف إلى تطوير البنية التكنولوجية للهيئة وتقديم الدعم التكنولوجى اللازم لها فى أداء رسالتها على أكمل وجه فى شرح سياسة مصر فى مختلف المجالات، ومواقفها الثابتة إزاء مختلف القضايا المحلية والدولية، ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام المختلفة حول العالم.



مسؤولى وزارة الاتصالات ووفد هيئة الاستعلامات

يأتى هذا البروتوكول فى إطار حرص الدولة على الاستفادة من التقدم التكنولوجى الذى تشهده مصر والاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها فى خدمة مجالات النشر الالكترونى وإتاحة المعلومات عن مصر ونقلها إلى المواطن المصرى فى الداخل والخارج بأساليب حديثة وفعالة وسريعة وكذا إلى العالم الخارجى من خلال إنشاء بوابة إلكترونية جديدة للهيئة وزيادة اسهاماتها فى المحتوى الرقمى على شبكة المعلومات الدولية الانترنت بمعرفة الهيئة تقدمه للعالم بمختلف اللغات، بحيث تصبح هذه البوابة هى البوابة المعلوماتية الرسمية لمصر.

وأكد المهندس ياسر القاضى، على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات كونه يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول نحو المجتمع الرقمي، مشيداً بدور الهيئة العام فى التواصل مع العالم الخارجى ومستعرضاً محاور البروتوكول الذى سيشمل إنشاء بوابة الكترونية على أعلى مستوى بلغات مختلفة للتواصل مع دول العالم المختلفة، وعمل تطوير شامل للمركز الصحفى للمراسلين الأجانب الخاص بالهيئة باستخدام أحدث التقنيات لكى يصبح مركزاً عالمياً يليق بمكانة مصر وريادة الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك من اجل توفير المناخ الملائم لعمل المراسلين الأجانب في مصر والتواصل مع كافة الصحف ووكالات الأنباء العالمية. هذا بالإضافة الى عمل أرشفة كاملة لتراث الهيئة الكترونياً.

من جانبه اعتبر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذا البروتوكول يعد بمثابة التأسيس الثاني للهيئة في تاريخها لأنه سيسهم بشكل كبير في تحقيق التكامل في توفير محتوى اعلامي شامل عن صورة مصر الحقيقية من خلال تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نقل الرسائل الاعلامية في أسرع وقت وعلى نطاق واسع من خلال البوابات الالكترونية متعددة اللغات. مضيفاً ان التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيتضمن توفير منصات وآليات تكنولوجية للتفاعل مع الرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة.

هذا ويهدف البروتوكول الذي تصل مدة تنفيذه الى 3 سنوات قابلة للتجديد الى إتاحة المعلومات في صورة حديثة تناسب تقنيات العصر، بالإضافة الى تمكين المستخدم من بحث واسترجاع المواد الإعلامية، ونشر الثقافة العامة وخدمات المجتمع، وتوسيع قاعدة الاستفادة، وتطوير البنية التكنولوجية وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

ويتضمن نطاق أعمال البروتوكول تطوير البنية التكنولوجية للهيئة العامة للاستعلامات، وإنشاء بوابة الكترونية جديدة شاملة نقل البيانات من الموقع القديم، وامداد الهيئة بأجهزة الحاسب الآلي والطابعات والأجهزة الخادمة، والشبكات وخطوط الانترنت، ونظم تأمين الشبكات، وتطوير نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) متكامل، ونظام ادارة المكتبات ومكتبة "فيديو وصوت"، وتطوير نظم الأرشفة الإلكترونية للمركز الصحفي، والمقالات الصحفية وقواعد بيانات المراسلين الأجانب، والتحويل الرقمي لحوالي 20 ألف ساعة فيديو، ومحتوي الميكروفيلم لـ "مواد من صحف، وثائق، أصول تصاريح الصحافة".

كما تم الاتفاق على تنفيذ المشروعات محور هذا البروتوكول من خلال أولويات تبدأ بإنشاء البوابة الالكترونية الجديدة ونقل البيانات من الموقع القديم اليها، وتنفيذ نظام ارشفة المركز الصحفي وقواعد البيانات المراسلين الأجانب.