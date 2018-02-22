اتحاد المصريين فى الخارج ينظم اليوم مؤتمرًا لتأييد السيسى بالانتخابات





كتب محمود راغب

ينظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالتعاون مع اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، المؤتمر الوطنى للمصريين بالخارج لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى تنطلق فعالياته اليوم الخميس 22 فبراير الجارى، بمشاركة عدد من رؤساء الجاليات والأندية والروابط يمثلون أبناء مصر فى الخارج من الخليج العربى وأوروبا وأمريكا وكندا.

وصرح المهندس إسماعيل أحمد على رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج بأن هذا المؤتمر يأتى تأكيدا لموقف أبناء مصر بالخارج المساند لمصر ورئيسها وسيشهد إعلان موقفهم الرسمى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والمساند للرئيس عبد الفتاح السيسى استكمالا لمسيرة البناء والأمن والاستقرار الذى شهدته مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن المؤتمر سيشارك فيه عدد كبير من رؤساء وممثلى الجاليات المصرية فى العديد دول العالم وبالأخص فى دول الخليج العربى التى تشهد كثافة عالية من العاملين بالخارج.