إحباط تسلل 13 مصريا إلى ليبيا عن طريق السلوم

منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالى
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تمكنت قوات الأمن، من إحباط 13 شخص من محافظتي أسيوط وبنى سويف إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم 13 متهما، بمعرفة قوات حرس الحدود وهم 9 من أسيوط و 3 من بنى سويف، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.
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