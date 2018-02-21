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موريتانيا تلقى القبض على رئيس جماعة محظورة لتحريضه على استهداف الأمن

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:21 ص
موريتانيا تلقى القبض على رئيس جماعة محظورة لتحريضه على استهداف الأمن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز


(أ ش أ)
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القت أجهزة الأمن فى العاصمة الموريتانية "نواكشوط" القبض على، بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، رئيس منظمة انبعاث الانعتاقية غير المرخصة.

وأوضح مصدر مطلع، فى نواكشوط فجر اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن الموريتانية سبق وأن وجهت تحذيرا لبيرام بضرورة وقف التصعيد والتحريض ضد الجهاز الأمن.

وكان بيرام قد حرض خلال اجتماع مساء الثلاثاء فى بيته على استهداف قوات الأمن.

وتعتبر حركة انبعاث الانعتاقية حركة سياسية تتظاهر بمحاربة الرق وتعتمد بشكل أساسى على الدعم الخارجى وسبق لرئيسها الحصول على عدة جوائز غربية تحت غطاء حقوق الإنسان.

ويُنظر فى موريتانيا إلى الحركة على أنها عنصرية حيث أقدمت فى أبريل 2012 على حرق مراجع فقهية لكبار علماء المالكية بحجة أنها كتب تُبيح العبودية.


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