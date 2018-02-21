غبور يحصد جائزة "أفضل وكيل سيارات" خلال حفل بينزنس توداي 2017





كتبت : أمانى سمير

حصدت شركة جي بي أوتو – غبور جائزة أفضل وكيل سيارات خلال العام المنصرم 2017 إلي مجهودات الشركة في تنمية صناعة السيارات فى مصر والشرق الأوسط ، وذلك خلال حفل "بيزنس توداي" الذى أقيم بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، ونخبة من أنجح رجال الأعمال العاملين فى مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتسلمت الجائزة ثناء عفيفى مديرة قطاع التسويق والمبيعات بالشركة نيابة عن الدكتور رؤوف غبور .

يذكر أن نشاط الشركة بدأ عام 1940، من خلال مجموعة من الأعمال التجارية التي اهتمت بعدد كبير من المجالات التجارية، بما فى ذلك المنتجات التى تتعلق بالسيارات ومواد البناء والأجهزة المنزلية و الإلكترونيات، واليوم، "غبور أوتو" أصبحت مالكة لحوالى 27 شركة، طبقا لآخر تحديث من البورصة المصرية، وهى: جي بي لصناعة وسائل النقل الخفيف ( 100.00% )، بان أفريكا، أر جي انفستمنت ش.م.م، جي بي لتكنولوجيا المياه والبيئة، غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م ، جي بي جلوبال - لوكسمبرج، تايرز اند مور ، جي بي لتجارة وسائل النقل الثقيل والمعدات الإنشائية، الخليج لتجارة وسائل النقل، قناة السويس للخدمات اللوجستية، جي بي لصناعة السيارات، جي بي بولو لتصنيع الحافلات ش.م.م ، هرم للنقل ش.م.م، سوق مصر للسيارات المستعملة جي بي للإطارات، وغيرهم .

ويقوم مجموعة من المديرين التنفيذيين من ذوى الكفاءات العالية بإدارة شركة غبور و الذين يعملون معا كفريق لتطوير الخطة الاستراتيجية للشركة .

تتمتع شركة جي بي أوتو بميزة الأسبقية في سوق عربات التوك توك حيث بدأت طرح هذا المنتج الرائج في مصر ابتداءً من عام 1999، وقامت الشركة بتطوير شبكة مترابطة لخدمات ما بعد البيع مما ساعد في اقتناص نصيب الأسد من مبيعات التوك توك في السوق المصري على الرغم من منافسة بعض المنتجات الصينية الرخيصة، وذلك حيث يزداد الإقبال على عربات التوك توك في المجتمعات الريفية والمناطق ذات الدخول المنخفضة باعتبارها وسيلة مواصلات بديلة للأغراض الشخصية والتجارية في هذه المناطق

يمتلك قطاع سيارات الركوب حقوقاً حصرية لاستيراد وتجميع وتوزيع سيارات هيونداي وجيلي و مزدا في السوق المصري، علمًا بأن جي بي أوتو تمتلك الحقوق الحصرية لتوزيع سيارات هيونداي في السوق العراقي

نجحت الشركة في تأكيد ريادتها السوقية على مدار سنوات عديدة عبر الالتزام بتقديم أفضل قيمة وأفضل خدمة وأفضل منتجات للعملاء، حيث قامت باستحداث منهج فريد يقوم على إنشاء "محطة واحدة" لخدمة سوق السيارات في المنطقة من خلال التكامل الرأسي بين المبيعات والتمويل وخدمات ما بعد البيع

نجحت الشركة في تزويد سوق السيارات المصري بأعلى قيمة مقابل أقل تكلفة وتوفير أعلى مستويات الخدمة للعملاء من خلال نموذج شركة هيونداي، وهو ما تسعى الشركة إلى إعادة تطبيقه على سيارات جيلي التي تتميز بالفئات السعرية التنافسية.

وقد قامت الشركة على مدار السنوات الماضية باستثمار الجهد والمال لتحقيق المزيد من التوسعات الإنتاجية، وهو ما ساهم في إطلاق أحدث منشأة دهان في منطقة القاهرة الكبرى وزيادة قدرة التجميع في السوق المحلي إلى قرابة 70 ألف سيارة سنويًا