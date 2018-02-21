صور.. سنغافورة تحتفل بعام "الكلب" حسب التقويم الصينى





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تحتفل سنغافورة بعام الكلب، حسب التقويم الصينى، إذ استعرضت خلال الاحتفالات بكلاب بلاستيكية فى كرنفال نظم للاحتفال بالعام الجديد، وكجزء من الأنشطة التى تصاحب احتفال استقبال العام 2018.

وفى السياق ذاته، تدفق آلاف المواطنين الصينيين والسياح على جسر على البحيرة الغربية فى هانجتشو بمقاطعة تشجيانج، حيث يقضون من السنة القمرية الجديدة فى الهواء الطلق، وذلك وسط أجواء من الفرحة والبهجة التى تتخللها اطلاق كثيف للألعاب النارية لتزين السماء مع حلول المساء.

وتعد هذه المناسبة أهم وأكبر الأعياد التقليدية فى الصين التى تجرى له استعدادات ضخمة فى جميع أنحاء العالم، فلا تقتصر الصين على الاحتفالات والمهرجانات الداخلية فقط بل تنظم الجاليات الصينية حول العالم احتفالات هائلة بمناسبة بدء السنة الصينية الجديدة.



جانب من احتفالات عام الكلب فى سنغافورة



سنغافورة تحتفل بعام الكلب



صور تذكارية فى احتفالات عام الكلب فى سنغافورة



فتاة تتزين لاستقبال عام الكلب



مجسمات لكلاب فى سنغافورة