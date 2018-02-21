حبس معتز ودنان 15 يوما فى "حوار هشام جنينة"





كتبت أمنية الموجى

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول خالد ضياء، بحبس معتز شمس الدين ودنان 15 يوما على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة على خلفية الحوار الذى أجراه مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات.

كان "ودنان"، أجرى حوارًا صحفيًا بجريدة "هاف بوست"، فى 11 فبراير الماضى، مع المستشار جنينة، نشر خلاله إدعاءات على لسان جنينة خاصة بالمؤسسة العسكرية، وألقت قوة أمنية القبض على الصحفى معتز ودنان بمنطقة المنيب، وتم التحفظ عليه؛ لحين التحقيق معه.