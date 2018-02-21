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حالة الطقس اليوم الأربعاء 21/2/2018 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 21 فبراير 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 21/2/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية


كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة أحيانا.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.
 

الطقس فى الأردن

نهارًا: تنخقض درجات الحرارة قليلاً لتصبح حول معدلاتها المعتادة فى مثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء باردة نسبياً مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة. وهنالك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله فى العديد من المناطق مع ساعات المساء، تشمل بذلك منطقة إقليم العقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
 
فى خليج العقبة، الرياح: متغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.
 
ليلًا: يكون الطقس بارداً فى مختلف المناطق وغالباً غائم بسحب على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر فى العديد من المناطق، بما فيها منطقة إقليم العقبة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة فى المناطق الجبلية، ولطيفاً فى باقى المناطق نهاراً، وخلال ساعات الليل تتهيأ الفرصة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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