بحفل "Business Today".. المتحدة للصيادلة الأكثر تأثيرا في الاقتصاد 2017





كرمت مجلة "Business Today" مجموعة المتحدة للصيادلة، والتى تعد ضمن المؤسسات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري لعام 2017 ، وذلك في احتفالية كبري نظمتها المجلة في "حفل bt100 " لتكريم أكثر من 50 شركة ومؤسسة و50 شخصية، وبحضور أكثر 600 شخصية تمثل قادة القطاعات الاقتصادية في مصر.

وضمت قائمة المكرمين كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، وخالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، وخالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

وجاء تكريم مجموعة الدكتور"حسام عمر المتحدة للصيادلة" ضمن أهم 10" مؤسسات اقتصادية عن مجالها الرائد فى توزيع وتصنيع الأدوية والتعاون البناء مع الجهات الرسمية لحل أزمات الأدوية، وتسلم الجائزة نيابة عن الدكتور حسام عمر، كل من الدكتور محمد جلال، المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة للصيادلة، وهاني فكري، المدير التجاري، ووليد البسنلي، مدير القطاع المالي، وياسر كمال، مدير العلاقات العامة والإعلام . وفي كلمته، نيابة عن الدكتور حسام عمر، رئيس المجموعة، أثنى المدير المدير التنفيذي للمتحدة للصيادلة، الدكتور محمد جلال، على تنظبم حفل بيزنس توداي لتكريم أهم 100 كيان اقتصادي في مصر، مؤكدا على تعافي الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة نتيجة المشاريع الكبري في المجالات المختلفة طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والسياسات الرشيدة التي تم تطبيقها لحكومة المهندس شريف إسماعيل .

ودعا جلال المستثمريين إلى زيادة المشروعات والاستثمارات داخل مصر، لما تتمتع به من مناخ آمن للاستثمار، خاصة بعد تكريم مجموعة المتحدة للصيادلة في احتفالية "بيزنس توداي"، باعتبارها من أكبر الشركات في مجال توزيع الأدوية في مصر والشرق الأوسط، إضافة إلى مجهوداتها في التعاون المثمر مع وزارة الصحة والقوات المسلحة لحل أزمات سوق الدواء في مصر.

وقال وليد البسنلي، مدير القطاع المالي بالمجموعة، إن الشركة تفتخر بوجودها في هذه الاحتفالية الاقتصادية الكبري، داعيًا إلى التعاون المثمر في الفترة القادمة للنهوض بالاستثمارفي مصر، وفتح المجال أمام الفكر الاقتصادي المتطور، لبناء الدولة المصرية الحديثة.

ووجه "البسنلي"، الشكر لخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، على هذا التنظيم الرائع للاحتفالية الاقتصادية الكبرى، التي ضمت كوكبة من أهم الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد المصري .