العراق: ضبط مخبأ لطائرة بدون طيار تابعة لتنظيم "داعش" بالأنبار

العراق: ضبط مخبأ لطائرة بدون طيار تابعة لتنظيم "داعش" بالأنبارالأربعاء، 21 فبراير 2018 05:19 م
الجيش العراقى
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بمحافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، ضبط مخبأ لإحدى الطائرات بدون طيار لتنظيم "داعش" الإرهابى شرقى المحافظة.
وذكر بيان للمديرية - أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - أن الاستخبارات العسكرية بمحافظة الأنبار تمكنت من الوصول إلى مخبأ لإحدى الطائرات بدون طيار التابعة لتنظيم "داعش" كانت مخفية فى إحدى المناطق الزراعية بمنطقة (الصقلاوية) فى الأنبار.
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، قد أعلن - فى وقت سابق - تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش"، فيما اعتبر المحافظة على وحدة العراق وشعبه بأنه أهم إنجاز.
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