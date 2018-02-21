العثور على جثة أمريكية منتحرة داخل شقتها فى الغردقة

اللواء حسام كمال - مدير أمن البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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عثرت الأحهزة الأمنية بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، على جثة أمريكية الجنسية منتحرة داخل شقتها بمدينة الغردقة، جارى اتخاذ الأجراءت القانونية وانتقال النيابة العامة للمعاينة.
وتلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية، يفيد العثور على جثة مسنة أمريكية الجنسية منتحرة عن طريق شنق نفسها داخل شقتها بمنطقة القيادات بمدينة الغردقة .
وتبين أن السيدة تبلغ من العمر 74 سنة، وأنها تقطن داخل شقة بمنطقة القيادات بمدينة الغردقة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وكذلك النيابة العامة للمعاينة والتى أمرت بنقلها لمشرحة مسنشفى الغردقة العام .
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