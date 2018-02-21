إخلاء سبيل 34 متهما فى أحداث عنف قسم المقطم بقضية عفروتو بكفالة مالية





كتب أحمد إسماعيل

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف عابدين برئاسة المستشار محمد صبحى وعضوية رامي منصور وهاني طنطاوي ، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 34 متهمًا بالتجمهر في واقعة "مقتل عفروتو" أمام قسم المقطم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم.

النيابة نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

وكان نحو 100 من أقارب وأصدقاء المحتجز المتوفي، تجمهروا أمام القسم، في 5 يناير الماضي، بعد مقتل محمد عبدالحكيم "عفروتو" على يد ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم.