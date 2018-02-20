الأسماء النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة المهندسين فى دمياط





دمياط-معتز الشربينى

تستعد نقابة المهندسين بدمياط لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة المهندسين بدمياط، المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبلة الموافق 23 فبراير، لاختيار النقيب و7 أعضاء، كما يتنافس 5 مرشحين فى انتخابات النقابة العامة من بينهم مرشح على منصب النقيب العام و3 مرشحين فى منصب عضوية الشعب ومرشح على منصب عضو مكمل.

"اليوم السابع" ينشر أسماء المرشحين فى انتخابات نقابة المهندسين

منصب نقيب دمياط ويتنافس عليه 5 مرشحين وهم : المهندس هانى حسن قنديل النقيب الحالى، عصام صلاح حسين، يوسف عبد الخالق العاصى، عبد الرحمن الإمام عسيلى،، احمد حسن درويش.

مرشحو شعبة مدنى ويتنافس فيها 9 هم: رضا فتحى قليب، محمد كارم مرعى، نبيل عبد الفتاح الحفناوى، محمود بشير سعد، إبراهيم منصور القط، طارق السعيد متولى بدوى، مجاهد عطية رزق نجم، اشرف فكرى شطا، على حسن معروف.

مرشحو شعبة كهرباء ويتنافس فيها 9 هم: محمد سامى الشربينى العريان، عبد الرحمن مصطفى عبد العزيز، رشا محمد قتاية، إيهاب محمود العشرى، احمد أحمد أبو العطا، محمد احمد الشربينى، إسلام فريد الحبشى، محمد طارق زيدان، شريف أحيد الدسوقى.

مرشحو شعبة ميكانيكا ويتنافس فيها 6 وهم: اشرف على عبيد، احمد محمد الجندى،، طارق عبد الحميد رمضان، ميرفت محمد النحاس، شريف شلبى أبو جلالة، حسن حسن زيد.

مرشحو الشعب الأخرى ويتنافس فيها 4 وهم: السيد يوسف شاهين "تعدين"، هند رضا عيوشة "غزل ونسيج"، محمد حازم عطية "تعدين"، هانى محمد فكرى الشبراوى "كيميائية ونووية" ويتنافس على منصب النقيب العام لنقابة المهندسين المهندس عصام صلاح مصطفى حسين.

ويتنافس على منصب عضو الشعب بالنقابة العامة كل من: محمد عوض الباز، أمنية احمد مختار عيسى، اشرف فكرى شطا وفى منصب العضو المكمل المهندس محمد حازم عطية.