مقتل قياديين من مليشيات الحوثى خلال مواجهات بصعدة اليمنية





صنعاء أ ش أ

أعلنت مصادر عسكرية يمينة، مقتل قياديين من مليشيات الحوثى فى مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية بمحافظة صعدة.

وأضافت هذه المصادر فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" اليوم الجمعة، أن رئيس استخبارات الحدود فى الميليشيات الحوثية محمد العاسى وقيادى آخر يدعى على الكحلانى بالإضافة إلى عدد آخر من العناصر الحوثية لقوا مصرعهم خلال المواجهات .

ولقى أيضا 15 مسلحا حوثيا مصرهم جراء كمين نصبه جنود قوات الشرعية فى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ، وذلك أثناء محاولة الحوثيين التسلل إلى أحد المواقع الحكومية. كما قتل 9 مسلحين من ميليشيات الحوثى فى قصف شنته طائرات التحالف العربي، على معاقل للمتمردين فى الساحل الغربى لليمن .