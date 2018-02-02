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مساجد مصر تتحدث اليوم عن خطورة النفاق فى خطبة الجمعة

الجمعة، 02 فبراير 2018 01:00 ص
مساجد مصر تتحدث اليوم عن خطورة النفاق فى خطبة الجمعة خطبة الجمعة - أرشيفية


كتب – لؤى على
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تؤدى مساجد مصر خطبة الجمعة اليوم حول: خطورة النفاق وعلاماته، وتدور حول علامات النفاق من الكذب والخيانة وخلف الوعد، وأن ما تنطوى عليه الجماعات الإرهابية من استحلال الكذب هو عين النفاق وأخطره وأمقته.

 

وتلفت الخطبة إلى أن الشخصية السوية لا تعرف الكذب ولا الخيانة ولا الغدر ولا خلف الوعد، إنما يطبع المؤمن على الصدق والأمانة والوفاء وكريم الخصال والأخلاق.

 

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

 

 

 


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