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فوز "الإسناوى" بمنصب نقيب أطباء بورسعيد للدورة الثانية على التوالى

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:37 م
فوز "الإسناوى" بمنصب نقيب أطباء بورسعيد للدورة الثانية على التوالى الدكتور حسن الإسناوى نقيب أطباء بورسعيد


بورسعيد- محمد فرج
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أُعلنت نتيجة انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببورسعيد بفوز الدكتور حسن الإسناوى بمنصب النقيب حيث حصل على 145 صوتا، على منافسه الدكتور شريف أبوجندى الذى حصل على 126 صوتا، بينما حصل الدكتور محسن محفوظ على 33 صوتا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن من يحق لهم التصويت 1600عضوا من الجمعية العمومية حيث أدلى بأصواتهم 310 عضوا من بينهم 6 أصوات باطلة ليصبح "الإسناوى" نقيبا لأطباء بورسعيد للدورة الثانية على التوالى.

 


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