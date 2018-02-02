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الجمعة، 02 فبراير 2018 07:02 م
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غدًا.. وزير الصناعة والتجارة يفتتح ملتقى مصر للاستثمار الثالث

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:00 ص
غدًا.. وزير الصناعة والتجارة يفتتح ملتقى مصر للاستثمار الثالث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب إسلام سعيد
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يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، غدًا السبت، فعاليات المتلقى الثالث للاستثمار بمصر بأحد فنادق القاهرة فى تمام الساعة الخامسة مساء.

 

ينشر "اليوم السابع" برنامج المنتدى مصر الثالث للاستثمار والشخصيات المقرر حضورها الذى يُعقد فى القاهرة يومى 3 و4 فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يحضره رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين وعدد من قادة المال والأعمال فى قارات العالم الخمس، وقد وصل تسجيل الحضور لأكثر من 60 دولة.

 

وبحسب اتحاد الغرف التجارية، فإن الجلسة الأولى للمنتدى تحمل عنوان "مناخ جديد للاستثمار" وتشتمل على فقرات تتعلق بالمناخ الاستثمارى الجديد فى ظل صدور قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية، وفقرات بعنوان مصر وجهة واعدة للمستثمرين من مختلف دول العالم - الاقتصاد المصرى مستقبل واعد وسط المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية - قصص نجاح استثمارات عربية وأجنبية فى مصر.

 

وفى اليوم الثانى للملتقى 4 فبراير تنعقد الجلسة الثانية بعنوان فرص استثمارية فى المشاريع الكبرى والعقار والبنية التحتية ومنها العاصمة الإدارية والعلمين ومشروع المليون ونصف مليون فدان والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

كما يتم عقد جلسة ثالثة بعنوان "مصر مركز لوجستى وإقليمى واعد" على أن يتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك التطرق إلى المناخ التشريعى وبيئة الاستثمار وأثرها على المشاريع اللوجستية، ورؤية القطاع الخاص ومتطلباته وجاهزيته.

 

كما يتم عقد جلسة رابعة فى اليوم الثانى للملتقى،" فرص الاستثمار فى مشاريع الطاقة" منها "النفط –الغاز- الكهرباء- الطاقة المتجدد" وتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، والتطرق إلى فرص الاستثمار خاصة بعد تحرير قطاع تجارة الغاز الطبيعى، والاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعى ومشاريع الطاقة التقليدية الجديدة والمتجددة ومشاريع البنية التحتية النفطية وقصص نجاح استثمارات أجنبية فى مجال النفط والغاز.

 

الجلسة الخامسة بعنوان "التعاون الثلاثى المصرى – العربى - أفريقى – الاوروبى" إلى جانب دور مصر فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية – اTMفريقية وتحول مصر لمركز للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من 2 مليار مستهلك بمناطق التجارة الحرة، إلى جانب واقع الاستثمارات المشتركة المصرية- العربية- TM أفريقية ودور المصارف ومؤسسات وهيئات التمويل والصناديق فى دعم الاستثمار وأهداف السياسة النقدية والمالية الجديدة. على أن تشمل هذه الجلسة: الشمول المالى: التوجهات الجديدة ودوره فى دعم الاستثمار ودور المصارف فى دعم المشاريع الاستثمارية ودور مؤسسات وهيئات التمويل والصناديق فى تأمين التمويل وآليات تمويل التبادل التجارى.

 

وقال الاتحاد إنه وجه دعوات لكل من رئيس الحكومة ووزراء "المالية والاستثمار والصناعة والبترول والكهرباء والتموين والتخطيط والاتصالات والإسكان والنقل والهجرة ".

 

كما تم توجيه دعوة لمهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وخالد حنفى وزير التموين السابق والأمين العام لاتحاد الغرف العربية ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعشرات من رجال المال والأعمال والتجارة من البلاد العربية والأفريقية.

 


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اخبار الاقتصاد

وزير الصناعة

ملتقى مصر للاستثمار

طارق قابيل



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