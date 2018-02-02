صور.. انطلاق ماراثون مؤسسة مجدى يعقوب بمشاركة 800 متسابق فى أسوان





أسوان ندى سليم

انطلق منذ قليل، الماراثون السنىوى الخيرى لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، وذلك أمام مبنى محافظة أسوان، بمشاركة 800 متسابق، من بينهم 40 سائحا أجنبيا، وذلك بهدف تسليط الضوء على المؤسسة وتخصيص جزء كبير من العائد المالى للمارثون لصالحها، وذلك بحضور الدكتور مجدى يعقوب.

يهدف الماراثون المقرر إقامته على شكل مجموعات، على 3 مراحل، الأولى منها تستهدف مسافة 42 كيلو متر، والمرحلة الثانية 21 كيلو متر، والمرحلة الأخيرة 10 كيلو متر، بالإضافة إلى مارثون مصغر للأطفال أمام حديقة درة النيل بكورنيش النيل بأسوان، الترويج للسياحة بمحافظة اسوان والدعاية لأهميتها















































