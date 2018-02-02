video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 08:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. انطلاق ماراثون مؤسسة مجدى يعقوب بمشاركة 800 متسابق فى أسوان

الجمعة، 02 فبراير 2018 08:24 ص
صور.. انطلاق ماراثون مؤسسة مجدى يعقوب بمشاركة 800 متسابق فى أسوان ماراثون مؤسسة مجدي يعقوب


أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

انطلق منذ قليل، الماراثون السنىوى الخيرى لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب،  وذلك أمام مبنى محافظة أسوان، بمشاركة 800 متسابق، من بينهم 40 سائحا أجنبيا،  وذلك بهدف تسليط الضوء على المؤسسة وتخصيص جزء كبير من العائد المالى للمارثون لصالحها، وذلك بحضور الدكتور مجدى يعقوب.

يهدف الماراثون المقرر إقامته على شكل مجموعات، على 3 مراحل، الأولى منها تستهدف مسافة 42 كيلو متر، والمرحلة الثانية 21 كيلو متر، والمرحلة الأخيرة 10 كيلو متر، بالإضافة إلى مارثون مصغر للأطفال أمام حديقة درة النيل بكورنيش النيل بأسوان، الترويج للسياحة بمحافظة اسوان والدعاية لأهميتها  

 



 



 



 



 



 



 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق مارثون مؤسسة مجدى يعقوب للقلب الجمعة المقبل بمشاركة 1000 متسابق

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

محافظة اسوان

اخبار اسوان

ماراثون مجدي يعقوب للقلب



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة