video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 08:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى "بحر البقر" ببورسعيد يشكون حرمان قراهم من الخدمات

الجمعة، 02 فبراير 2018 05:00 ص
صور.. أهالى "بحر البقر" ببورسعيد يشكون حرمان قراهم من الخدمات سيارات حى الجنوب التى تنقل مياه الشرب للقرى المحرومة


بورسعيد- محمد فرج
إضافة تعليق

اشتكى أهالى قرى بحر البقر التى تقع جنوب بورسعيد من افتقارها للخدمات الحيوية المتمثلة فى الصحة ومياه الشرب التى تعانى من التلوث وتغير فى خواصها من حيث اللون والرائحة.

ويقول الأهالى لـ"اليوم السابع" إن قرى بحر البقر محرومة فعلا من أبسط الخدمات الحيوية وعلى رأسها الوحدات الصحية التى تعانى من عدم وجود الأطباء وافتقارها للرعاية الطبية التى يدفع ثمنها أهالى قرى بحر البقر وسط تجاهل المسئولين الذين تركوا الحبل على الغارب.

بينما شكا الأهالى من تجاهل المسئولين صرخات أهالى الجنوب من حرمانهم للخدمات والمرافق الحيوية كالصحة والتعليم والموصلات التى أثقلت كاهل الطبقة المعدومة من أهالى بحر البقر فضلا عن المناطق المحرومة من مياه الشرب .

 

جانب من الوحدة الصحية بمنطقة عايش بلا أطباء
جانب من الوحدة الصحية بمنطقة عايش بلا أطباء

 

جانب من قرى بحر البقر المحرومة من الخدمات ببورسعيد
جانب من قرى بحر البقر المحرومة من الخدمات ببورسعيد

 

سيارات حى الجنوب التى تنقل مياه الشرب للقرى المحرومة
سيارات حى الجنوب التى تنقل مياه الشرب للقرى المحرومة

 

مقطورة تمد قرى بحر البقر بالمياه
مقطورة تمد قرى بحر البقر بالمياه

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الأشغال ببورسعيد: 200 مليون جنيه لتطوير محطة مياه الشرب

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

قرى بحر البقر



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة