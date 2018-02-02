صور.. أهالى "بحر البقر" ببورسعيد يشكون حرمان قراهم من الخدمات

صور.. أهالى "بحر البقر" ببورسعيد يشكون حرمان قراهم من الخدماتالجمعة، 02 فبراير 2018 05:00 ص
سيارات حى الجنوب التى تنقل مياه الشرب للقرى المحرومة
بورسعيد- محمد فرج
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اشتكى أهالى قرى بحر البقر التى تقع جنوب بورسعيد من افتقارها للخدمات الحيوية المتمثلة فى الصحة ومياه الشرب التى تعانى من التلوث وتغير فى خواصها من حيث اللون والرائحة.
ويقول الأهالى لـ"اليوم السابع" إن قرى بحر البقر محرومة فعلا من أبسط الخدمات الحيوية وعلى رأسها الوحدات الصحية التى تعانى من عدم وجود الأطباء وافتقارها للرعاية الطبية التى يدفع ثمنها أهالى قرى بحر البقر وسط تجاهل المسئولين الذين تركوا الحبل على الغارب.
بينما شكا الأهالى من تجاهل المسئولين صرخات أهالى الجنوب من حرمانهم للخدمات والمرافق الحيوية كالصحة والتعليم والموصلات التى أثقلت كاهل الطبقة المعدومة من أهالى بحر البقر فضلا عن المناطق المحرومة من مياه الشرب .
جانب من الوحدة الصحية بمنطقة عايش بلا أطباء
جانب من قرى بحر البقر المحرومة من الخدمات ببورسعيد
سيارات حى الجنوب التى تنقل مياه الشرب للقرى المحرومة
مقطورة تمد قرى بحر البقر بالمياه
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