رئيس مدينة قطور بالغربية يتقدم باستقالته احتجاجا على قرار ندبة لمحافظة الدقهلية

رئيس مدينة قطور بالغربية يتقدم باستقالته احتجاجا على قرار ندبة لمحافظة الدقهليةالجمعة، 02 فبراير 2018 02:47 ص
وزير التنمية المحلية اللواء ابو بكر الجندى
الغربيك عادل ضرة
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تقدم اللواء ابراهيم اسماعيل شمس الدين رئيس مركز قطور بمحافظة الغربية، باستقالة مسببة الى وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، رافضا قرار الندب الصادر لة لمحافظة الدقهلية لحين بلوغة السن القانونية للمعاش.
وطالب رئيس مركز قطور بالتحقيق فى اسباب استقالته، معللا تدخل اكثر من ٢٠ نائب لدى وزير التنمية المحلية لاصدار قرار بنقلة عن المدينة لتصدية لتدخلهم المستمر فى عملة ومحاولتهم التستر على الفاسدين والمرتشيين وأصحاب الضمائر الخربة ومحاولاتهم الضغط لإعادة مهندسة تنظيم تم نقلها بناءً على وقائع فساد، والتى تم احالتها لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بعد تضخم ثروتها بصورة كبيرة
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