تنفيذ 128حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية بمطروح

تنفيذ 128حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية بمطروحالجمعة، 02 فبراير 2018 01:04 ص
حملة أمنية -أرشيفية
مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ تنفيذ 128 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من تنفيذ حكم في قضية جنائية، و 66 حكم جزئي و 6 أحكام مستأنفة و51 حكم بغرامات و4 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
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