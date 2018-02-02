تنفيذ 128حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية بمطروح





مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ تنفيذ 128 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من تنفيذ حكم في قضية جنائية، و 66 حكم جزئي و 6 أحكام مستأنفة و51 حكم بغرامات و4 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.