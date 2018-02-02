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تنفيذ 128حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية بمطروح

الجمعة، 02 فبراير 2018 01:04 ص
تنفيذ 128حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية بمطروح حملة أمنية -أرشيفية


مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من  تنفيذ تنفيذ 128 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من  تنفيذ حكم في قضية جنائية، و 66 حكم جزئي و 6 أحكام مستأنفة و51 حكم بغرامات و4 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

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