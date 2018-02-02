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"تعليم مطروح" تضع خطة لمواجهة سلبيات الفصل الدراسى الأول بجميع الإدارات

الجمعة، 02 فبراير 2018 04:00 ص
"تعليم مطروح" تضع خطة لمواجهة سلبيات الفصل الدراسى الأول بجميع الإدارات الدكتور سمير النيلى وكيل تعليم مطروح


مطروح – حسن مشالي
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أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم وضع خطة خطة لمواجهة السلبيات التى ظهرت خلال الفصل الدراسى الأول فى جميع الإدارات، والتى كان أبرزها انخفاض نسب النجاح فى امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية.

وأضاف مدير تعليم مطروح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المديرية استعدت بشكل مكثف بمدارس محافظة مطروح، لاستقبال 121 ألف و834 طالبا وطالبة بالتعليم قبل الجامعى، مسجلين فى642 مدرسة بالمراحل المختلفة، يوم الأحد المقبل، عقب الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والنظافة والتجهيزات اللازمة، مع توفير التأمين اللازم للمدارس والطلاب.

وكشف "النيلى" أنه سيتم تشكيل 4 لجان نظام ومراقبة للشهادة الإعدادية بإدارات مرسى مطروح والحمام وسيوة وبرانى التعليمية، بدلا من لجنة مركزية واحدة بعاصمة المحافظة بداية من امتحانات الفصل الدراسى الثانى، خلال شهر مايو المقبل، وذلك توفيرا للجهد وترشيدا للنفقات، ولتحقيق اللامركزية المنشودة فى القطاع التعليمى.

كما تم وضع خطة لتنفيذها فى جميع الإدارات التعليمية، لمواجهة السلبيات التى ظهرت خلال الفصل الدراسى الأول وحلها بما يتوافر مع الإمكانيات المتاحة، مع المتابعة المتواصلة لجاهزية جميع المدارس ووصول الكتب الدراسية لها، والتحلى بالجدية والالتزام والانضباط والتفانى فى العمل، مع بداية اليوم الأول للفصل الدراسى الثانى.

وأشار مدير تعليم مطروح، إلى الاستمراء وتكثيف تنظيم القوافل التعليمية، التى تضم أفضل موجهى المواد الدراسية، فى إدارات برانى والضبعة والسلوم، لتعديل مسار النتائج المنخفضة بالشهادة الإعدادية وبما يصب فى صالح أبنائنا الطلاب.


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