ترخيص 242 منشأة طبية خاصة بالإسكندرية والغلق الإدارى 845 أخرى خلال عام 2017

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه قد تم خلال عام 2017 إصدار تراخيص لـ 242 منشأة صحية خاصة بالإسكندرية ما بين عيادات ومستشفيات ومعامل وغيرها ، فى مقابل 845 منشأة تم غلقها إداريا و 14 منشأة تم إلغاء ترخيصها .

وأوضح الدكتور محمد طارق شلبى مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فى بيان صادر منذ قليل، أنه قد تم خلال 2017 ترخيص 72 عيادة طبية خاصة ، و31 عيادة أسنان ، و21 عيادة تخصصية ، و 22 مركز طبى ، و 61 معمل تحاليل ، و7 محلات نظارات ، و21 مركز علاج طبيعى ، و3 مستشفيات ، و3 أندية صحية ، ودار نقاهة واحدة .

وأضاف "شلبى"، أنه قد تم خلال العام الماضى الغلق الإدارى لـ 214 عيادة طبية، و39 عيادة أسنان ، و 94 عيادة تخصصية ، و37 مركزا طبيا، و194 معمل تحاليل ، و 27 محل نظارات ، و69 مركز علاج طبيعى ، و29 مستشفى خاص ، و7 بنوك دم ، و 53 غرفة عمليات ، و82 مركز أشعة ، وذلك لكونها غير مرخصة أو لمخالفة شروط الترخيص أو وجود مخالفات جسيمة تشكل تهديدا لصحة المرضى .

وأشار "شلبى" إلى أنه تم خلال العام الماضى المرور والتفتيش على 3315 منشأة طبية خاصة ، وتم إرسال 1579 إنذارا لتلافى المخالفات فى المنشآت الخاصة، كما تم بحث 252 شكوى ضد المنشآت أو الأطباء فى القطاع الخاص .