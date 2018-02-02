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الجمعة، 02 فبراير 2018 07:02 م
خالد صلاح
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المؤشر نيكى اليابانى يهبط مع تراجع قطاع البنوك

الجمعة، 02 فبراير 2018 09:36 ص
المؤشر نيكى اليابانى يهبط مع تراجع قطاع البنوك المؤشر نيكى


رويترز
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 هبط المؤشر نيكى اليابانى اليوم الجمعة بفعل تراجع معظم القطاعات وحيث انخفضت أسهم القطاع المصرفى بفعل المخاوف بشأن استمرار تدنى العائد على السندات بعد أن نفذ البنك المركزى عملية شراء خاصة للحد من ارتفاع العائد.

وهوى سهم كيوسيرا 6.6 بالمئة وتصدر قائمة الخاسرين على المؤشر نيكى بعدما خفضت الشركة توقعاتها لصافى الأرباح السنوية.

وانخفض المؤشر نيكى 0.9 بالمئة إلى 23274.53 نقطة. وعلى أساس أسبوعى، نزل المؤشر 1.5 بالمئة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة مسجلا 1864.20 نقطة مع هبوط 26 من أصل 33 قطاعا.

وتراجعت أسهم القطاع المصرفى بعدما كانت قد ارتفعت فى الجلسة السابقة بعد يوم من إعلان نتائج أرباح سيئة لبعض البنوك.

وخسر سهم مجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية 1.4 بالمئة بينما نزل سهم سوميتومو ميتسوى 1.2 بالمئة وسهم مجموعة ميزوهو المالية 1.1 بالمئة.


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