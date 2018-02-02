"الزراعة": تسهيلات لترخيص مشاتل الخضر والفاكهة ونحذر من المنافذ الوهمية

كتب عز النوبى

حذر المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، مزراعى الفاكهة والخضر والنخيل، من التعامل مع منافذ بيع المشاتل الغير المرخصة والتى لم تشرف عليها وزارة الزراعة، لافتة إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الإنتاجية من المحاصيل وجودتها والقضاء على منافذ البيع الوهمية.

وأكد محمود عطا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، هناك حزمة من التسهيلات للمزراعين أصحاب المشاتل فى تراخيص مشاتلهم التى لم يتم ترخيصها، مطالبا المزراعين بسرعة التوجه إلى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، واتباع كافة الإجراءات اللازمة والتى من شأنها الحفاظ على الإنتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.

وأضاف رئيس الحاصلات الزراعية، أن الهدف من التسهيلات التى تقوم بها وزارة الزراعة لاصحاب المشاتل تحسين جودة المحاصيل البستانية بمختلف أنواعها والعمل على حمايتها، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة مستمرة فى نشر توصيات فنية شهرية لدعم المزارعين لإتباع الممارسات الزراعية السليمة، وتوجيه المزارعين فى تعاملهم مع أشجار الفاكهة بمختلف أنواعها لمواجهة الإصابات والأمراض والحشرات، والطرق السليمة فى التعامل مع الآفات المختلفة.