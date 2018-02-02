الداخلية تفتتح منافذ جديدة لـ"أمان" لمواجهة جشع التجار





كتب محمود عبد الراضى

توسعت وزارة الداخلية فى افتتاح عدد جديد من منافذ أمان، لعرض السلع الغذائية ومواجهة جشع التجار، حيث تم افتتاح عدد جديد من المنافذ فى الإسكندرية والقاهرة، وبعض محافظات الصعيد.

ووجه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، عبر منظومة "أمان" للمواد الغذائية، التى توفر المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة تنتشر فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتى تأتى بالتوازى مع جهود مختلف أجهزة الوزارة، لتشديد الرقابة على الأسواق وتداول السلع، ومكافحة كل صور الغش التجارى، لا سيما خلال المواسم.

وجرى التوسع فى منظومة "أمان" للمواد الغذائية، تحت إشراف اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية للبحوث، واللواء مدحت عبد الله رئيس شركة "أمان"، ليبلغ عدد منافذها 700 منفذ ثابت ومتحرك، تنتشر فى كل محافظات الجمهورية، وهى عبارة عن 566 منفذًا ثابتًا ومحلاً تجاريًا، و134 منفذًا متنقلاً، تطور بصفة دورية.