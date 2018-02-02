"الجنايات" تستمع غدا للشهود فى محاكمة منصور أبو جبل ورفاقه بتهمة التجمهر

"الجنايات" تستمع غدا للشهود فى محاكمة منصور أبو جبل ورفاقه بتهمة التجمهرالجمعة، 02 فبراير 2018 04:00 ص
منصور ابو جبل - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، للشهود فى محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل 12 أمين شرطة آخرين، فى اتهامهم بالتجمهر والتحريض ضد جهة عملهم، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.
تعقدت الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
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