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اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر شارع المحطة بشبين الكوم "صور"

الجمعة، 02 فبراير 2018 06:00 ص
اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر شارع المحطة بشبين الكوم "صور" القمامة تحاصر شارع المحطة بشبين الكوم


المنوفية_ محمد فتحى
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حالة من الإهمال تسود شارع محطة القطار بجوار سوق الخضار إحدى شوارع مدينة شبين الكوم، حيث التقطت عدسة "اليوم السابع" تجمعات لأكوام القمامة بالشارع، بالإضافة إلى انتشار الحشرات، والرائحة الكريهة.

فى البداية يقول حسين محمد موظف ومقيم بالشارع، إن تجمعات القمامة الموجودة بالشارع بسبب البائعين الجائلين، ترجع لعدم قيام مسئولى النظافة فى رئاسة حى غرب بمتابعة النظافة يوميا وفرض غرامات على المخالفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وأكد على السيد موظف بالمعاش: تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى رئاسة حى غرب بمدينة شبين الكوم، وذلك لانتشار القمامة التى تسببت فى انتشار الحشرات التى تنقل الامراض للأهالى.

من جانبه طالب على الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، بسرعة حل تلك المشكلة التى تؤرق جميع ساكنى الشارع.

القمامة تحاصر شارع المحطة بشبين الكوم (1)
 

 

القمامة تحاصر شارع المحطة بشبين الكوم (2)
 

 

القمامة تحاصر شارع المحطة بشبين الكوم (3)
 

 

القمامة تحاصر شارع المحطة بشبين الكوم (4)

 

القمامة تحاصر شارع المحطة بشبين الكوم (5)
 

 


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