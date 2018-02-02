ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 31.6 مليار جنيه خلال يناير

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 31.6 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5494 مليون ورقة منفذة على 585 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 26.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4597 مليون ورقة منفذة على 540 ألف عملية خلال الشهر الماضى.

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 41.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 79.8 مليون ورقة منفذة على 6615 عملية خلال شهر يناير الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 79.56% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.44%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 15187 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 4142 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 272 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6354 مليون جنيه بحجم تداول 1022 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 224 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 21540 مليون جنيه بحجم تداول 5164 ورقة مالية منفذة من خلال 496 ألف عملية.