اجتماع مجلس إدارة "المهندس للتأمين" لاعتماد القوائم المالية المجمعة لعام 2017

كتب هانى الحوتى

يعقد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، يوم الأحد المقبل الموافق 4 فبراير، اجتماعاً للنظر فى اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2017.

وحققت شركة المهندس للتأمين، أرباحاً مجمعة بقيمة 32.62 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 7.47 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة زيادة 336.7% على أساس سنوى.