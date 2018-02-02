video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 07:02 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الجمعة 2-2-2018 واستقرار الدولار

الجمعة، 02 فبراير 2018 11:49 ص
أسعار العملات اليوم الجمعة 2-2-2018 واستقرار الدولار العملات - أرشيفية


رانيا فزاع
إضافة تعليق

 ثبتت أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصرى على نفس أسعار ختام تعاملات أمس الخميس، واستقرت أسعار الدولار والريال السعودى واليورو والدينار الكويتى اليوم الجمعة بداية العطلة الأسبوعية 2 -2-2018 ، كما استقر سعر الجنيه الاسترلينى بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى.

 وجاءت الأسعار كالتالى:

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

 استقر سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه على ختام تعاملات الأمس،  وجاء سعر العملة الأوروبية  كالتالى ، 21.83 جنيه للشراء ، و 22.09 للبيع ، فى تعاملات البنك الأهلى.

 سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ،  على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغا 24.96 جنيه للشراء .3025 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الدينار الكويتى

 استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى ، على   نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، مسجلا، 58.81 للشراء ، و 59.17 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم

 استقر سعر الريال السعودى، عند سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغا 4.70 جنيه للشراء ، 4.72 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

سعر الدولار فى مصر

 

 فيما جاء سعر الدولار فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى:

 متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

   17.626جنيه للشراء

 17.7261جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

  17.63 جنيه للشراء

17.73  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

  17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 17.6  جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.61 جنيه للشراء

 17.71 جنيه للبيع

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الذهب العالمى: لا يمكن لعملة "البيتكوين" أن تصبح بديلا للذهب

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-2-2018 وثبات العملة السعودية

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

اسعار العملات اليوم فى مصر

اخبار الاقتصاد

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال السعودى



لا تفوتك
صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة