أسعار العملات اليوم الجمعة 2-2-2018 واستقرار الدولار





رانيا فزاع

ثبتت أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصرى على نفس أسعار ختام تعاملات أمس الخميس، واستقرت أسعار الدولار والريال السعودى واليورو والدينار الكويتى اليوم الجمعة بداية العطلة الأسبوعية 2 -2-2018 ، كما استقر سعر الجنيه الاسترلينى بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى.

وجاءت الأسعار كالتالى:

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه على ختام تعاملات الأمس، وجاء سعر العملة الأوروبية كالتالى ، 21.83 جنيه للشراء ، و 22.09 للبيع ، فى تعاملات البنك الأهلى.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغا 24.96 جنيه للشراء .3025 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، مسجلا، 58.81 للشراء ، و 59.17 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى، عند سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغا 4.70 جنيه للشراء ، 4.72 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

سعر الدولار فى مصر

فيما جاء سعر الدولار فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى:

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.626جنيه للشراء

17.7261جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.61 جنيه للشراء

17.71 جنيه للبيع