ليبرمان يؤكد تدمير إسرائيل أحد أنفاق حماس جنوب غزة





غزة (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، اليوم الإثنين، قيام القوات الإسرائيلية بمهاجمة أحد أنفاق التهريب التابعة لحركة حماس فى قطاع غزة وتدميره ليل أمس الأحد قرب معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وقال ليبرمان - فى تصريحات بثتها صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى - "تثبت هذه الحوادث استعداد الجيش الإسرائيلى لأى سيناريو حتى مع وصول نسبة التحذير إلى (صفر)".

وأضاف " لم يكن من السهل تحقيق هذا النوع من القدرة ، ولكن الحقيقة هى أننا نقف أمام أى اختبار ونعرف كيف نتعامل معه".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلى " أود إرسال رسالة إلى الذين يسكنون المناطق الكائنة فى جنوب إسرائيل وشمالها ، مفادها : يمكنكم مواصلة روتينكم اليومى ونحن بالتأكيد على استعداد لفعل أى شيء لضمان استمرار هذا الروتين دون انقطاع".

وأعلن الجيش الإسرائيلى أمس الأحد تدمير مقاتلات إسرائيلية "بنى تحتية" جنوب قطاع غزة ، فى رد على إطلاق صاروخ من القطاع سقط فى منطقة مفتوحة فى المجلس الإقليمى فى صحراء النقب بإسرائيل.