جمعية رجال الأعمال تستعرض اليوم آليات تنمية الصادرات بحضور ميرفت سلطان

جمعية رجال الأعمال تستعرض اليوم آليات تنمية الصادرات بحضور ميرفت سلطانالإثنين، 19 فبراير 2018 01:00 ص
ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنظم لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين "EBA"، برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة اليوم الاثنين لقاء موسعاً لمناقشة آليات تنمية الصادرات.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال، إن الاجتماع يستعرض تنمية الصادرات المصرية بحضور ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات وأعضاء اللجنة وعدد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين.
أضاف حسين، أن اللجنة تسعى من خلال الاجتماع إلى تعريف مجتمع المصدرين المصريين بخطط الدولة فى تنمية الصادرات والدور الرائد للبنك المصرى لتنمية الصادرات فى هذا المجال.
إضافة تعليق
جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة