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جمعية رجال الأعمال تستعرض اليوم آليات تنمية الصادرات بحضور ميرفت سلطان

الإثنين، 19 فبراير 2018 01:00 ص
جمعية رجال الأعمال تستعرض اليوم آليات تنمية الصادرات بحضور ميرفت سلطان ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات


كتب هانى الحوتى
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تنظم لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين "EBA"، برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة اليوم الاثنين لقاء موسعاً لمناقشة آليات تنمية الصادرات.
 
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال، إن الاجتماع يستعرض تنمية الصادرات المصرية بحضور ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات وأعضاء اللجنة وعدد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين.
 
أضاف حسين، أن اللجنة تسعى من خلال الاجتماع إلى تعريف مجتمع المصدرين المصريين بخطط الدولة فى تنمية الصادرات والدور الرائد للبنك المصرى لتنمية الصادرات فى هذا المجال.
 

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اخبار الاقتصاد

جمعية رجال الاعمال

تنمية الصادرات

ميرفت سلطان



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