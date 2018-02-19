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السعودية تستضيف للمرة الأولى "أسبوع الموضة العربى".. مارس المقبل

الإثنين، 19 فبراير 2018 06:45 م
السعودية تستضيف للمرة الأولى "أسبوع الموضة العربى".. مارس المقبل مهرجان الموضة العربية- أرشيفية


أ ف ب
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تستضيف الرياض فى مارس المقبل للمرة الأولى "أسبوع الموضة العربى"، بعد أن كان ينظم عادة فى دبي، وذلك فى إطار خطوات الانفتاح التى تنتهجها المملكة خصوصا منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد منتصف العام الماضي.

وأعلن "مجلس الأزياء العربي" على موقعه الاثنين، أن الدورة المقبلة من أسبوع الموضة الشهير الذى ينظمه سنويا منذ 2014، ستكون فى الرياض بين 26 و31 مارس، تليها دورة أخرى فى دبى بين التاسع والثانى عشر من مايو.

كما ستنظم دورة إضافية بين 23 و27 أكتوبر المقبل فى الرياض أيضا، فى مجمع "ابكس" للمؤتمرات والمعارض الذى صممته العراقية الراحلة زها حديد.

و"أسبوع الموضة العربي" يشكل المنصة الوحيدة عالميا لعرض تصاميم "الكوتور الجاهزة" (ريدى كوتور)، وهو نمط فى الأزياء قدمه للمرة الاولى عام 2014 "مجلس الأزياء العربي" الذى يضم ممثلين للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية.


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