وزير الصحة: الرئيس وجه بإنشاء مستشفى جديدة للصحة النفسية بمدينة "بدر"

أكد الدكتور احمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص أرض إضافية لاقامة مستشفي للصحة النفسية في مدينة بدر على غرار مستشفى العزازي للصحة النفسية بالشرقية والتي تم إفتتاحها رئاسيا مايو 2017، بالإضافة الى الابقاء على مستشفيين العباسية والخانكة نظراً لما يقدما من خدمات جليلة للمريض النفسى قائلاً: " مستشفى العباسية هي أصل الطب النفسي في مصر"، لافتاً إلي أن الأرض تم تخصيصها بالفعل وجار العمل بها على أعمال الانشاءات.

وقرر وزير الصحة والسكان، وبناءاً على تصويت المجلس القومي للصحة النفسية تعيين الدكتورة منال كامل العطار رئيساً للامانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والأستاذ سمير محمود سكرتير عام وأمين سر المجلس القومي للصحة النفسية.

ووجه وزير الصحة والسكان، بإعادة هيكلة ورفع كفاءة مبنى المجلس القومي للصحة النفسية، وعمل قاعدة بيانات ومعلومات مميكنة للمجلس واضافتها للخريطة مصر الصحية.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الأحد، إجتماع المجلس القومي للصحة النفسية بحضور الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية، و الدكتورة كوثر محمود رئيس الادارة المركزية للتمريض بالوزارة، وممثلى عن كلاً من المجلس القومي لحقوق الانسان، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الإجتماعي، وكبار أساتذة الطب النفسي، وذلك بمقر المجلس بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم خلال الاجتماع عرض ملخص عن التقرير السنوي للعام الماضى لأعمال المجلس والمتضمن عدد المنشآت الخاضعة لاشراف المجلس والذى يبلغ 18 منشأة حكومية و 89 خاصة بعدد أسرة بلغ 9272 سرير منهم 6281 حكومى، و3091 خاص ، مشيراً الى الطبيب المصري ما زال أحسن طبيب في العالم العربي في مختلف التخصصات، متمنياً أن يتطور مستوي التمريض المصري من جيد إلي أجود".

وأكد مجاهد أنه بشان حقوق المريض النفسي تم إجراء 6 ندوات توعوية، و 20 حملة تفتيشية على مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية و 32 دورة تدريبية بعدد 480 ساعة تدريبية ،بالاضافة الى الفاعليات التى نظمها المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب و مؤتمر اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة وجه اللواء سيد الشاهد مساعده للشئون المالية والادارية بتشكيل فريق عمل من الادارة الهندسية على رأسه المهندس أيمن زكريا مدير عام الإدارة الهندسية، لعمل المعاينة اللازمة وتجهيز المقايسات والرسومات الهندسية لانشاء مجمع العيادات النفسية التخصصية الجديد، حيث جار تنسيق الموقع بالكامل ، ورفع كفاءة الطرقات ب" الانترلوك" وزيادة المساحات الخضراء ، ووضع كشافات انارة عالية الجودة ، ورفع كفاءة شبكات الحريق ، بالاضافة الى التعاقد مع شركة نظافة للمستشفى، بمتابعة يومية من الوزير لما يتم تنفيذه على أرض الواقع.