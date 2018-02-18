نقابة معلمى الجيزة تكرم مديرى الإدارات التعليمية وتعلن تأييدها للسيسي

كرم نادي المعلمين بالجيزة برئاسة محمد عبد الله مديري الإدارات التعليمية المحالين للمعاش في 2018 تقديراً لما قدموا من إنجازات ولما بذلوا من جهد طوال مدة خدمتهم داخل المنظومة التعليمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي المعلمين بالجيزة، خلال كلمته التي القاها أنه لابد من إعطاء كل ذي حق حقه وتكريم أصحاب الفضل والعطاء لأن المعلم هو الركيزة الاساسية لأى نهضة أو تنمية تهدف الدولة لتحقيقها لافتاً الى أن الجيزة دائما صاحبة السبق وسيكون لها الدور الأساسي والمحوري في مؤتمر 3/3 والذى ينظمه المعلمون لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى يستحق وعن جدارة هذا الوقفة من المعلمين فهو أول رئيس نادى بمبادرة ( المعلمون أولا ) ولهذا حق على كل معلم أن يرسل لسيادته برسالة يوجه له الشكر فيها مطالباً المعلمون بضرورة الحشد على صناديق الاقتراع للرد على مروجي الشائعات واستكمالاً للاستحقاق الرئاسي.

وأعرب بدوي علام رئيس مجلس الامناء والآباء والمعلمين بالجيزة عن تقديره لدور المعلم موضحاً أن من يعمل في حقل التعليم هو مجاهد بالقول والفعل والعمل وأن كل عمل يقوم به هو لبنة في بناء الوطن لافتاً إلى وقوف جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلف الحملة الداعمة لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وشهد التكريم كلاً من محمد عبد الباسط عقرب مدير إدارة كرداسة التعليمية وعلي احمد سالم مدير إدارة الحوامدية التعليمية والذين قاما بعرض انجازاتهما خلال مسيرتهما المهنية الممتلئة بالإنجازات.