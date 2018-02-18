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مدير أمن دمياط يحرر 4 قضايا لمعديات النيل المخالفة

الأحد، 18 فبراير 2018 12:38 ص
مدير أمن دمياط يحرر 4 قضايا لمعديات النيل المخالفة اللواء مجدى أبوالعز مدير أمن دمياط


دمياط - عبده عبد البارى
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شنت الأجهزة الأمنية بدمياط بإشراف اللواء مجدى أبوالعز مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط المعديات النيلية غير المرخصة، بالاشتراك مع قوات الأمن والمسطحات المائية.

 

أسفرت الحملة عن تحرير 4 قضايا، ملاحة لمعديات نيلية مخالفة، وغير مطابقة لاشتراطات الأمن والسلامة، وتعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

 


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