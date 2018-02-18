مدير أمن دمياط يحرر 4 قضايا لمعديات النيل المخالفة





دمياط - عبده عبد البارى

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط بإشراف اللواء مجدى أبوالعز مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط المعديات النيلية غير المرخصة، بالاشتراك مع قوات الأمن والمسطحات المائية.

أسفرت الحملة عن تحرير 4 قضايا، ملاحة لمعديات نيلية مخالفة، وغير مطابقة لاشتراطات الأمن والسلامة، وتعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.