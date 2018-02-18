محافظ الإسكندرية يكلف بإقامة معرض "كن منتجًا" لتوفير فرص عمل للشباب

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد رضا عرابى مدير مديرية الشباب بإقامة معرض "كن منتجًا" بمركز شباب السيوف.

وأشار، بيان صادر منذ قليل، إلى أن المعرض يضم المعرض عدد 22 مشاركًا جديدًا لأول مرة و17 مشاركًا من الذين سبقوا وأن شاركوا فى معارض الشباب والرياضة و5 شركات و4 من أصحاب القروض لجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى عروض شركة أمريكية لعدد 1000 فرصة عمل للشباب، وعروض كلاً من بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قروض للشباب.

من جانبه، أشاد "سلطان"، بمثل تلك المعارض التى من شأنها توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للشباب وتهم المواطن السكندرى، مشددًا على القائمين على المعرض بضرورة الالتزام بالأسعار المناسبة وتعاون الجميع بما يَصْب فى صالح المواطنين، موضحًا أن إقامة هذه المعارض يأتى فى إطار جهود المواطنين والمجتمع المدنى، والمحافظة فى تشجيع المنتج المصرى وتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.