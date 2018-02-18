اتفاق بين شركة "ام بى" المصرية و "Hager " الفرنسية لتصنيع لوحات كهربائية





كتب – هانى الحوتى

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع اتفاق بين شركة ام بى للصناعة إحدى شركات مجموعة إم بى للهندسة وشركة Hager الفرنسية لبدء تصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض بقيمة مضافة تتجاوز 60% حيث يسهم الاتفاق فى زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى والحد من الاستيراد.

وقد شارك فى مراسم توقيع الاتفاق المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات الشركة الفرنسية وعلى رأسهم أوايفى لابورى رئيس مجلس ادارة شركة هاجر الفرنسية وعدد من الشخصيات العامة وقيادات البيوت الاستثمارية وكبار عملاء وموزعى الشركة وقيادات المؤسسات المصرفية.

وقال الوزير إن تصنيع اللوحات الكهربائية فى مصر يعكس خطة الوزارة لتعزيز الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة ، مشيرا إلى أهمية النهوض بقطاع الصناعات الهندسية لما يتمتع به من ميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلى والعالمى والفرص التصديرية الواعدة بعدد كبير من الاسواق الخارجية.

وأضاف قابيل أن المشروع الجديد يسهم فى نقل الخبرات الصناعية الفرنسية المتطورة للصناعة المصرية وإحلال الصناعات المحلية محل المستوردة وتوفير العملات الاجنبية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب، لافتا إلى حرص الوزارة على تشجيع الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرى والاستفادة من المميزات التنافسية الضخمة بهذا السوق والتى تتضمن العمالة المؤهلة وحجم السوق الضخم وسلسلة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع عدد كبير من دول العالم والتى تتيح النفاذ الحر لكافة المنتجات المصنعة فى مصر .

وأشاد الوزير بجودة منتجات شركة ام بى للهندسة حيث انها حاصلة على شعار بكل فخر صنع فى مصر وهو الامر الذى يؤكد قدرة الشركة على المنافسة داخل السوقين المحلى والخارجى.

ومن جانبه قال الدكتور احمد بهاء الدين شلبى أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية للشركة فى مجال تصنيع اللوحات الكهربائية ، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح التعاون المشترك بين الجانبين منذ اكثر من 37 عاماً.

وقال إن الاتفاق يسهم فى تصنيع منتجات شركة هاجر الفرنسية بمواصفات وجودة عالمية، لافتا الى ان الشركة الفرنسية تعد من اكبر ثلاث شركات فى العالم فى هذا المجال .

وأوضح شلبى ان هذا التعاقد سيسهم فى نمو الحصة السوقية المستقبلية لانتاج الشركة من اللوحات الكهربائية والتصنيع وفقا للمعايير الدولية بتكنولوجيات فرنسية بالإضافة إلى الاستغلال الامثل للطاقة التصنيعية ، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم فى زيادة المكون المحلى بمنتجات الشركة ودعم وتطوير الاستراتيجيات التسويقية للشركة بالسوق المحلى خاصة فى ظل تغير النمط الاستهلاكى للمجتمع المصرى والناجم عن الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة .

وأضاف ان شركة ام بى للهندسة نجحت فى أن تصبح من كبار موردى المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض بالسوق المصرى والتى تتضمن قواطع التيار ولوحات الكهرباء فى اجهزة الحماية واجهزة التحكم والتوزيع ، مشيرا الى ان رأس مال الشركة تضاعف لاكثر من ثلاثة اضعاف منذ عام 2016 ، وهو ما ساهم فى تحديث الآلات والمعدات الانتاجية واستحداث منتجات جديدة بمواصفات متنوعة والذى انعكس بصورة مباشرة فى زيادة انتاج المصنع.