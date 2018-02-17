وزير الأوقاف يترأس اجتماع مجلس إدارة مستشفى الدعاة لبحث عملية التطوير

وزير الأوقاف يترأس اجتماع مجلس إدارة مستشفى الدعاة لبحث عملية التطويرالسبت، 17 فبراير 2018 08:20 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب لؤى على
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ترأس اليوم السبت الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا استمر لأكثر من ثلاث ساعات، لمجلس إدارة مستشفى الدعاة لمتابعة أعمال التطوير بالعديد من الأقسام وتحديث عدد من الأجهزة الطبية ،لتقديم الخدمة اللائقة لجميع العاملين بالأوقاف، وسائر المواطنين المتعاملين مع المستشفى.
ومن المتوقع افتتاح المرحلة الأولى من التطوير و التحديث أواخر مارس المقبل 2018 ، حيث اطلع الوزير خلال الاجتماع بالتفصيل على جميع جوانب التطوير.
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