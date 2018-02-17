مواقف القاهرة: 300 لوحة إرشادية بموقف السلام وإذاعة داخلية لتوعية الركاب

مواقف القاهرة: 300 لوحة إرشادية بموقف السلام وإذاعة داخلية لتوعية الركابالسبت، 17 فبراير 2018 02:48 م
موقف السلام الجديد
كتب كتب محمود راغب - محمد فتحى عبد الغفار - تصوير محمود فخرى
إضافة تعليق
قال اللواء منيب العزب مدير عام المواقف، بمحافظة القاهرة، إنه تم تشغيل موقف السلام الجديد تجريبيا لأول مرة بكامل طاقته ليكون بديلا عن موقفى العاشر والنزهة الواقعين بمدخل القاهرة الشمالى الشرقى، لحل الأزمة المرورية فى تقاطع طريق مصر الإسماعيلية ومدخل الدائرى للسلام والمرج.
وأضاف العزب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموقف يضم 8 بوابات رئيسة وبوابه احتياطية وبوابتين للمشاة، لافتًا إلى أن الافتتاح الرسمى للموقف سيكون بعد أسبوعين بحضور المحافظ .
وأكد مدير عام المواقف، أنه تم وضع 300 لوحة إرشادية بموقف السلام الجديد،فضلا عن تخصيص إذاعة داخلية لإرشاد الركاب .
إضافة تعليق
بيان القوات المسلحة التاسع بشأن العملية سيناء 2018.. القضاء على 7 تكفيريين واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة.. تدمير 158 وكرا إرهابيا وتفجير 45 عبوة ناسفة.. وإحباط تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الغربية
5 أسئلة تطارد كوبر فى الشارع المصرى قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. تجديد عقده مع الفراعنة.. استبعاد إكرامى وضم محمد الشناوى.. مصير حسين الشحات.. الوجوه الجديدة فى المونديال.. وإنهاء ملف الوديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة