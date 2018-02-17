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السبت، 17 فبراير 2018 05:30 م
خالد صلاح
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مواقف القاهرة: 300 لوحة إرشادية بموقف السلام وإذاعة داخلية لتوعية الركاب

السبت، 17 فبراير 2018 02:48 م
مواقف القاهرة: 300 لوحة إرشادية بموقف السلام وإذاعة داخلية لتوعية الركاب موقف السلام الجديد


كتب كتب محمود راغب - محمد فتحى عبد الغفار - تصوير محمود فخرى
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قال اللواء منيب العزب مدير عام المواقف، بمحافظة القاهرة، إنه تم تشغيل موقف السلام الجديد تجريبيا لأول مرة بكامل طاقته ليكون بديلا عن موقفى العاشر والنزهة الواقعين بمدخل القاهرة الشمالى الشرقى، لحل الأزمة المرورية فى تقاطع طريق مصر الإسماعيلية ومدخل الدائرى للسلام والمرج.

 

وأضاف العزب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموقف يضم 8 بوابات رئيسة وبوابه احتياطية وبوابتين للمشاة، لافتًا إلى أن الافتتاح الرسمى للموقف سيكون بعد أسبوعين بحضور المحافظ .

 

وأكد مدير عام المواقف، أنه تم وضع 300 لوحة إرشادية بموقف السلام الجديد،فضلا عن تخصيص إذاعة داخلية لإرشاد الركاب .

 

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