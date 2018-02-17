غادة والى تزور جمعية المستقبل للمكفوفين بالإسماعيلية.. ونزيل يهديها قصيدة شعر





كتب مدحت وهبة وصبرى غانم

زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي جمعية المستقبل لرعاية المكفوفين بالاسماعيلية، ضمن جولتها بالمحافظة والتي شملت المركز الوطنى لمكافحة الإدمان ثم معرض الحرف اليدوية بمكتبة مصر العامة.

وتعرفت غادة والي خلال الجولة على الأنشطة المختلفة التى تقدمها الجمعية للمكفوفين والغرف الخاصة بهم واستمعت لشكواهم ووعدت بحلها فى أسرع وقت.

وفاجأ نزلاء الجمعية الوزيرة بعدة أنشطة إبداعية منها الشعر حيث أهداها أحد الطلاب قصيدة ألقاها بطلاقة ولقيت اعجاب الوزيرة، والحضور كما فاجأت إحدى الكفيفات الوزيرة وهي تصنع يدويا "بلفور " من الصوف كما تصنع أخريات الكوروشيه وأنتجن بأيديهن أجمل المنتجات ، فيما استمعت لفقرة من مقدمة كتاب الأيام للأديب طه حسين قرأه أحد الطلاب بطريقة برايد.

وفي غرفة الموسيقى عزف فريق الموسيقى بالدار بعض الألحان وغنوا ترحيبا بالوزيرة ،وقامت إدارة الدار بمنح والى مصحف كهدية تذكارية لها.

وكان اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة قد رافقوا اليوم وزيرة التضامن الاجتماعى خلال زيارتها إلى الإسماعيلية وجولاتها التفقدية فى عدد من المشروعات التنموية وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية.